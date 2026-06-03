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Эльшад Гулиев: "Мы показали ту игру, которую хотели"

Футбол
Новости
3 Июня 2026 01:40
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Эльшад Гулиев: "Мы показали ту игру, которую хотели"

Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев прокомментировал победу над Чехией в четвертьфинале чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, специалист поделился своими мыслями после матча, завершившегося со счетом 5:2 в пользу Азербайджана.

"Получилась очень хорошая игра. Мы полностью проанализировали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Поздравляю своих игроков - они соблюдали дисциплину. Мы показали ту игру, которую хотели, и добились победы", - отметил он.

İdman.Biz
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