Сборная Азербайджана по мини-футболу представила новую форму - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по мини-футболу представила новый комплект игровой формы.

Как сообщает İdman.Biz, обновленная экипировка национальной команды была презентована перед стартом чемпионата Европы.

Команда под руководством главного тренера Эльшада Гулиева выступит в финальной стадии турнира в группе F.

Соперниками сборной Азербайджана станут Австрия, Италия и Франция.

Первый матч национальная команда проведет 28 мая против Австрии. Встреча начнется в 15:30 по бакинскому времени.

29 мая сборная Азербайджана сыграет с Италией в 17:45, а 30 мая встретится с Францией. Матч стартует в 15:15.

Отметим, что финальная стадия чемпионата Европы по мини-футболу пройдет с 27 мая по 4 июня в столице Словакии Братиславе.

