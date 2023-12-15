Ветеран Отечественной войны стал арбитром ФИФА - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Определены судьи ФИФА, которые будут представлять Азербайджан на международных играх в 2024 году.

İdman.biz сообщает, что список наших соотечественников утвержден ФИФА.

С нового года судьей ФИФА станет и Камал Умудлу. Ветеран Отечественной войны заменил Рауфа Джабарова.

Судьи

1. Агаев Алияр

2. Месиев Эльчин

3. Умудлу Камал

4. Лютфялиева Фарида

Помощники судьи

1. Зейналов Зейнал

2. Амирали Акиф

3. Абдуллаев Эльшад

4. Талыбов Парвин

5. Гусейнов Намиг

6. Мамедов Вусал

7. Акбарзаде Гульнура

8. Нуриева Севда

Судьи VAR

1. Агаев Алияр

2. Месиев Эльчин

Футзал

1. Гафарлы Хикмат

2. Амирасланов Князь

3. Джабраилов Али

Пляжный футбол

1. Мамедов Ингилаб

2. Нагиев Наиль

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