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Фехтовальщики начинают чемпионат мира

Фехтование
Новости
22 Июля 2025 10:29
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Фехтовальщики начинают чемпионат мира

Сегодня в Тбилиси (Грузия) начинается чемпионат мира (ЧМ) по фехтованию.

Как передает İdman.biz, на главном старте года сборная Азербайджана будет представлена в нескольких видах программы.

В соревнованиях по женской сабле выступят Сабина Керимова, Лейла Ахмедова и Полина Каспиарович. Они будут состязаться как в индивидуальном, так и командном первенстве. В мужской сабле заявлены Мурад Акперов, Аббас Гусейнов, Салех Мамедов и Магсуд Гусейнли, которые будут участвовать в личном и командном турнире.

Также на чемпионате Европы выступит и шпажист Руслан Гасанов.

Отметим, что лидер женской сабельной сборной Анна Башта пропускает ЧМ из-за травмы.

İdman.biz

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