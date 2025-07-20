20 Июля 2025
RU

Азербайджанские фехтовальщики вышли в 1/8 финала Универсиады

Фехтование
Новости
20 Июля 2025 11:41
10
Азербайджанские фехтовальщики вышли в 1/8 финала Универсиады

В немецком регионе Рейн-Рур стартовали командные соревнования по шпаге и сабле в рамках 32-й Всемирной летней Универсиады.

Как передает İdman.biz, женская сборная Азербайджана в составе Назили Рагимовой, Айнур Гулиевой и Хедидже Гасанли одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 45:36 и вышла в число 16 сильнейших. В следующем раунде азербайджанки встретятся с Украиной. Матч начнется в 12:10 по бакинскому времени.

Мужская команда саблистов — Салех Мамедов, Мурад Акперов и Максуд Гусейнли — сыграет с Казахстаном. Начало встречи в 12:00.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Большим составом на чемпионат мира
4 Июля 15:31
Фехтование

Большим составом на чемпионат мира

Сборная Азербайджана будет представлена в нескольких видах программы
В Пекине открылся Ilgar Mamedov Fencing Center
3 Июля 18:31
Фехтование

В Пекине открылся Ilgar Mamedov Fencing Center

Его главным тренером станет бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по фехтованию на рапирах, двукратный чемпион мира и Европы Реналь Ганеев
Азербайджанские саблистки остановились в шаге от первой десятки на ЧЕ
18 Июня 23:31
Фехтование

Азербайджанские саблистки остановились в шаге от первой десятки на ЧЕ

В ходе континентального первенства женская сборная проиграла две встречи и выиграла одну
Азербайджанские фехтовальщики завершили личный чемпионат Европы
16 Июня 15:09
Фехтование

Азербайджанские фехтовальщики завершили личный чемпионат Европы

Впереди у женской сабельной сборной командные соревнования
Анна Башта: "Не могу отдыхать, нахожусь на самой элементарной стадии подготовки"
14 Июня 11:03
Фехтование

Анна Башта: "Не могу отдыхать, нахожусь на самой элементарной стадии подготовки"

Саблистка рассказала о своем восстановлении
Саблистки выступят на чемпионате Европы
12 Июня 14:29
Фехтование

Саблистки выступят на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана будет представлена в нескольких видах программы

Самое читаемое

От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"
18 Июля 10:29
Мировой футбол

От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"

Теперь под десятым номером будет играть Ламин Ямаль
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля
17 Июля 15:47
Мировой футбол

Не пропустите появление новых суперзвёзд. Дерзкие вундеркинды мечтают повторить успех Ямаля

Подскажем, за кем следить
Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере