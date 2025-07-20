Азербайджанские фехтовальщики вышли в 1/8 финала Универсиады

В немецком регионе Рейн-Рур стартовали командные соревнования по шпаге и сабле в рамках 32-й Всемирной летней Универсиады.

Как передает İdman.biz, женская сборная Азербайджана в составе Назили Рагимовой, Айнур Гулиевой и Хедидже Гасанли одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 45:36 и вышла в число 16 сильнейших. В следующем раунде азербайджанки встретятся с Украиной. Матч начнется в 12:10 по бакинскому времени.

Мужская команда саблистов — Салех Мамедов, Мурад Акперов и Максуд Гусейнли — сыграет с Казахстаном. Начало встречи в 12:00.

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