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Азербайджанская фехтовальщица заняла 14-е место на чемпионате мира

Фехтование
Новости
8 Апреля 2025 10:29
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Азербайджанская фехтовальщица заняла 14-е место на чемпионате мира

В Уси (Китай) стартовал чемпионат мира по фехтованию среди юниоров и молодежи.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований определились победители личного зачета среди юношей и девушек-саблисток.

Одна из наших представительниц, Зарифа Гусейнова, завершила соревнования на 14-м месте в общем зачете. Она проиграла матч за выход в восьмерку лучших.

Фарах Абасова, Лейла Ахмедова и Валентина Зейналова вышли в плей-офф после группового этапа, где потерпели поражение в матчах, проводившихся за выход в сильнейший «раунд 1/64».

В личном зачете юношей-саблистов Айхан Хасиев, Расул Алиев и Аббас Гусейнов вышли в плей-офф из группового этапа, но потерпели поражение в матчах, проведенных за выход в число 64-х сильнейших. Тимур Хуснаддинов прекратил выступления на групповом этапе.

İdman.biz

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