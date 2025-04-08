Анна Башта: "Это просто новая глава, я вернусь еще сильнее" - ВИДЕО

«Это просто новая глава, где я научусь терпению, пересмотрю свои цели и вернусь ещё сильнее».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила саблистка сборной Азербайджана Анна Башта, восстанавливающаяся после травмы.

Она отметила, что на своих последних соревнованиях вновь получила травму. «Резкая боль, шок, а потом... тишина. В голове только одна мысль: «Опять? Почему сейчас?» Это было не просто больно - это было обидно до слёз.

Сейчас позади операция, впереди - месяцы реабилитации. Буду скучать по всему: по утренним тренировкам, по мурашкам перед стартом, по даже по «адской» работе на износ. Но я знаю – это не конец. Я не сдаюсь», - написала Башта на своей странице в социальной сети.

Также она обратилась к своим болельщикам: «Ваша поддержка сейчас для меня - как кислород. Спасибо, что вы есть».

İdman.biz