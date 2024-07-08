Сколько забивали лучшие бомбардиры Евро? Рекордсмен - в три раза больше нынешних!

На Евро-2024 продолжается борьба не только за чемпионский титул, но и за звание лучшего бомбардира. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», у квартета лидеров снайперской гонки всего по три гола. В лучшей ситуации находится вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо, который ещё сыграет на турнире. Для Джамала Мусиалы (Германия), Ивана Шранца (Словакия) и Жоржа Микаутадзе (Грузия) чемпионат Европы уже завершён. А сколько забивали лучшие бомбардиры на прошлых Евро? Как правило, больше современных голеадоров – вспоминаем историю.

Евро-1960: Виктор Понедельник, Валентин Иванов (оба – СССР), Милан Галич, Дражан Еркович (оба – Югославия), Франсуа Этт (Франция) – по 2 гола

Финальная часть первого чемпионата Европы состояла всего лишь из четырёх матчей – двух полуфиналов, игры за третье место и финала. Сборная СССР взяла золото, а двое наших футболистов поделили первое место в списке лучших бомбардиров. Валентин Иванов из «Торпедо» оформил дубль в ворота Чехословакии в полуфинале, а Виктор Понедельник из ростовского СКА забил по голу чехословакам и Югославии (победный) в финале.

Евро-1964: Ференц Бене, Дежё Новак (оба – Венгрия), Хесус Переда (Испания) – 2 гола

На следующем чемпионате Европы финальная стадия турнира проводилась по тому же принципу – четыре команды сыграли четыре матча. В финале Испания победила СССР (2:1), а счёт открыл Хесус Переда из «Барселоны». До этого он забил в полуфинале и венграм, причём тоже первый мяч. У сборной Венгрии авторами двух голов стали Ференц Бене из «Уйпешта» и Дежё Новак из «Ференцвароша».

Евро-1968: Драган Джаич (Югославия) – 2 гола

Чемпионат Европы в Италии, который вошёл в историю поражением сборной СССР в полуфинале из-за жребия – подбрасывания монеты. В финальной стадии снова сыграли четыре команды. Итальянцы в решающем матче победили Югославию после переигровки, а единственным футболистом, забившим два мяча, стал Драган Джаич из «Црвены Звезды».

Евро-1972: Герд Мюллер (Германия) – 4 гола

На Евро-1972 в квартет участников финальной стадии снова попала сборная СССР. Наша команда проиграла в финале сборной ФРГ – 0:3. Легендарный нападающий «Баварии» Герд Мюллер (лучший бомбардир за всю историю у немцев до Мирослава Клозе) был неудержим: оформил дубль в полуфинале с хозяевами-бельгийцами и забил ещё два мяча в ворота советской команды.

Евро-1976: Дитер Мюллер (Германия) – 4 гола

Чемпионат Европы 1976 года вошел в историю тем, что во всех четырёх матчах финальной стадии игра уходила в дополнительное время. Голов было много, а бомбардирскую эстафету у Герда Мюллера принял его однофамилец Дитер. Нападающий «Кёльна» сделал хет-трик в полуфинале с Югославией и забил один мяч в финале с Чехословакией, который немцы проиграли по пенальти после знаменитого удара Паненки.

Евро-1980: Клаус Аллофс (Германия) – 3 гола

Первый чемпионат Европы, на котором в финальной стадии был групповой этап. Восемь сборных образовали два квартета, а победитель, финалист и участники матча за третье место провели в итоге по четыре игры на турнире. Нападающий дюссельдорфской «Фортуны» Аллофс оформил хет-трик в матче с Голландией на групповом этапе, и этого ему хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром.

Евро-1984: Мишель Платини (Франция) – 9 голов

Домашний Евро-1984 стал триумфом будущего президента УЕФА. Платини забил девять (!) мячей (из них только один с пенальти) в пяти матчах. Полузащитник «Ювентуса» на групповом этапе положил один мяч Дании, а затем сделал по хет-трику в матчах с Бельгией и Югославией. В полуфинале с Португалией и финале с Испанией (2:0) Мишель занёс ещё по голу. Последний из них оказался «золотым».

Евро-1988: Марко ван Бастен (Голландия) – 5 голов

Героем Евро-1988, на котором сборная СССР дошла до финала, стал нападающий «Милана» Марко ван Бастен. На групповом этапе он оформил хет-трик в ворота Англии, а потом забивал важнейшие мячи в решающих матчах плей-офф. В полуфинале гол ван Бастена хозяевам-немцам стал победным. А в финале с СССР (2:0) Марко и вовсе сотворил шедевр. Его гол в ворота Рината Дасаева многие до сих пор считают лучшим в истории Евро.

Евро-1992: Хенрик Ларсен (Дания), Карл-Хайнц Ридле (Германия), Деннис Бергкамп (Голландия), Томас Бролин (Швеция) – по 3 гола

Чемпионат Европы — 1992 подарил чудо – победу сборной Дании, которая вообще не должна была ехать на тот турнир. А вот у гонки бомбардиров оказалось сразу четыре победителя. По три мяча забили полузащитник Хенрик Ларсен из «Пизы» и нападающие Карл-Хайнц Ридле из «Лацио», Деннис Бергкамп из «Аякса» и Томас Бролин из «Пармы». В полуфиналах Ларсен и Ридле сделали дубли в ворота, соответственно, Голландии и Швеции.

Евро-1996: Алан Ширер (Англия) – 5 голов

На Евро-1996 впервые сыграли 16 сборных. Четыре группы по четыре команды, а затем плей-офф – начиная с четвертьфинала. Таким образом, победитель и финалист проводили уже по шесть матчей. Но лучшим бомбардиром стал представитель выбывшей в полуфинале Англии. Форвард «Блэкберна» Алан Ширер на групповом этапе забил по мячу Швейцарии с Шотландией и оформил дубль в матче с Голландией, а в 1/2 финала поразил ворота Германии.

Евро-2000: Патрик Клюйверт (Голландия), Саво Милошевич (Югославия) – по 5 голов

На Евро-2000 бомбардирский трофей поделили между собой нападающие Патрик Клюйверт из «Барселоны» и Саво Милошевич из «Сарагосы». На групповом этапе голландец отправил по мячу в ворота Дании и Франции, а югослав забил два гола Словении и по одному — Норвегии и Испании. В 1/4 финала Голландия и Югославия сыграли между собой. Милошевич снова отличился, но его команда была разгромлена со счётом 1:6 во многом благодаря Клюйверту – тот соорудил хет-трик.

Евро-2004: Милан Барош (Чехия) – 5 голов

На Евро-2004 всех удивили выигравшие золото греки. Но забивали чемпионы Европы мало (всего семь голов в шести матчах), и лучшим бомбардиром стал игрок другой сборной – нападающий «Ливерпуля» Милан Барош. Чешский голеадор на групповом этапе забил по мячу Латвии, Голландии и Германии. В четвертьфинале добавил ещё два гола датчанам, а вот пробить железобетонную оборону Греции в полуфинале не сумел.

Евро-2008: Давид Вилья (Испания) – 4 гола

На чемпионате Европы 2008 года доминировали испанцы. Сборная этой страны во второй раз в истории взяла золото Евро, а нападающий «Валенсии» Давид Вилья стал лучшим бомбардиром. Причём почти все свои голы он забил в 1-м туре сборной России – оформил хет-трик! А во 2-м туре положил ещё один мяч в ворота Швеции. В плей-офф же испанцы справились и без голов Вильи.

Евро-2012: Марио Манджукич (Хорватия), Марио Гомес (Германия), Марио Балотелли (Италия), Криштиану Роналду (Португалия), Алан Дзагоев (Россия), Фернандо Торрес (Испания) – по 3 гола

Евро-2012 получился для снайперов таким же нерезультативным, как и нынешний чемпионат Европы. Сразу шесть игроков завершили турнир с тремя голами. Приятно, что одним из них был представитель России – полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. Хотя наша команда даже из группы не вышла. Дзагоев в первом же туре забил два мяча в ворота Чехии, а во втором — огорчил Польшу.

Евро-2016: Антуан Гризманн (Франция) – 6 голов

На домашнем для сборной Франции Евро-2016 (в финальной стадии впервые сыграли 24 команды), как и на Евро-1984, в составе хозяев нашёлся супербомбардир. Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн выиграл соревнование метких стрелков с шестью голами. Причём на групповом этапе он забил только один мяч — в ворота Албании. Но уже в 1/8 финала Гризманн сделал дубль в матче с Ирландией. Затем стал автором гола в четвертьфинале с Исландией и оформил ещё один дубль в полуфинале с Германией.

Евро-2020: Патрик Шик (Чехия), Криштиану Роналду (Португалия) – по 5 голов

На предыдущем Евро-2020 Криштиану Роналду ещё забивал. В споре лучших бомбардиров на тот момент нападающий «Ювентуса» поделил первое место с Патриком Шиком из «Байера». На групповой стадии Роналду отличился в матчах с Венгрией (дважды), Германией и Францией (снова дважды). Шик, в свою очередь, забил Шотландии (дубль) и Хорватии. В плей-офф Криштиану промолчал, тогда как Патрик положил по мячу в ворота Нидерландов в 1/8 финала и Дании в четвертьфинале.

Кто же пополнит список лучших бомбардиров чемпионатов Европы после нынешнего турнира?

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