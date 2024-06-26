Евро-2024: три сборные прошли в плей-офф - ВИДЕО

На ЕВРО-2024 в группе Е прошли последние игры.

Как сообщает İdman.biz, поскольку все команды имели одинаковое количество очков, решающим являлся финальный тур. Бельгия, которая пока не оправдывает статус фаворита, сыграла против Украины. В другом матче встретились Румыния и Словакия. Но так как обе игры завершились вничью, у всех сборных стало по четыре очка. Последнее место заняла Украина, первые три - Румыния, Бельгия и Словакия, которые прошли в плей-офф и сыграют в 1/8 финала.

Отметим, что сегодня также пройдут последние игры в группе F.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

26 июня, группа Е

20:00. Словакия – Румыния - 1:1

Голы: Ондрей Дуда (24); Рэзван Марин (36, пенальти)

Судья: Даниэль Циберт (Германия).

Франкфурт Арена

20:00. Украина – Бельгия

Судья: Энтони Тейлор (Англия).

Штутгарт Арена

1 Румыния 3 1 1 1 4-3 4 2 Бельгия 3 1 1 1 2-1 4 3 Словакия 3 1 1 1 3-3 4 4 Украина 3 1 1 1 2-4 4

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