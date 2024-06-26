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Евро-2024: три сборные прошли в плей-офф - ВИДЕО

Евро-2024
Новости
26 Июня 2024 21:54
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Евро-2024: три сборные прошли в плей-офф - ВИДЕО

На ЕВРО-2024 в группе Е прошли последние игры.

Как сообщает İdman.biz, поскольку все команды имели одинаковое количество очков, решающим являлся финальный тур. Бельгия, которая пока не оправдывает статус фаворита, сыграла против Украины. В другом матче встретились Румыния и Словакия. Но так как обе игры завершились вничью, у всех сборных стало по четыре очка. Последнее место заняла Украина, первые три - Румыния, Бельгия и Словакия, которые прошли в плей-офф и сыграют в 1/8 финала.

Отметим, что сегодня также пройдут последние игры в группе F.

ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
26 июня, группа Е

20:00. Словакия – Румыния - 1:1

Голы: Ондрей Дуда (24); Рэзван Марин (36, пенальти)

Судья: Даниэль Циберт (Германия).
Франкфурт Арена

20:00. Украина – Бельгия
Судья: Энтони Тейлор (Англия).
Штутгарт Арена

1

Румыния

3

1

1

1

4-3

4

2

Бельгия

3

1

1

1

2-1

4

3

Словакия

3

1

1

1

3-3

4

4

Украина

3

1

1

1

2-4

4

İdman.biz

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