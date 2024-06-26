Евро-2024: три сборные прошли в плей-офф - ВИДЕО

На ЕВРО-2024 в группе Е прошли последние игры.
Как сообщает İdman.biz, поскольку все команды имели одинаковое количество очков, решающим являлся финальный тур. Бельгия, которая пока не оправдывает статус фаворита, сыграла против Украины. В другом матче встретились Румыния и Словакия. Но так как обе игры завершились вничью, у всех сборных стало по четыре очка. Последнее место заняла Украина, первые три - Румыния, Бельгия и Словакия, которые прошли в плей-офф и сыграют в 1/8 финала.
Отметим, что сегодня также пройдут последние игры в группе F.
ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
26 июня, группа Е
20:00. Словакия – Румыния - 1:1
Голы: Ондрей Дуда (24); Рэзван Марин (36, пенальти)
Судья: Даниэль Циберт (Германия).
Франкфурт Арена
20:00. Украина – Бельгия
Судья: Энтони Тейлор (Англия).
Штутгарт Арена
|
1
|
Румыния
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4-3
|
4
|
2
|
Бельгия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-1
|
4
|
3
|
Словакия
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-3
|
4
|
4
|
Украина
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
4
İdman.biz