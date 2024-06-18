Необычное событие на ЕВРО-2024

Необычное событие произошло на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, оно произошло во время матча Англии и Сербии.

Один из поклонников родоначальников футбола начал смотреть игру в пьяном виде. Пьяный болельщик уснул во время матча, и шум на арене в Гельзенкирхене не помешал ему спать.

После матча его никто не разбудил - ни болельщики, ни полиция, ни стюарды. Когда он проснулся в 4 часа утра следующего дня, то стадион был уже пуст.

Отметим, что сборная Англии победила Сербию со счетом 1:0.

İdman.biz