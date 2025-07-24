Перед этапом “Тур де Франс” в Париже погиб ирландский велогонщик

В Париже погиб ирландский велогонщик-любитель Томас Уолш, прибывший во Францию, чтобы наблюдать за "Тур де Франс" — 2025.

Как передает İdman.biz со ссылкой на RMC Sport, трагедия произошла в вестибюле одной из станций метро.

По предварительной информации, Уолш упал на рельсы и скончался от удара током. Молодой человек приехал в страну, чтобы лично увидеть 17-й этап престижной многодневки — восхождение на знаменитую гору Мон-Ванту, которое состоялось 23 июля.

Уолш представлял ирландский клуб Comeragh Cycling Club, где подтвердили его смерть и отметили, что он «добился высоких результатов в юниорской и взрослой категориях». В сообществе велоспорта гибель Томаса стала настоящим потрясением.

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