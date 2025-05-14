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В федерации обсудили возобновление знаменитой велогонки Tour d'Azerbaidjan — ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
14 Мая 2025 21:11
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В федерации обсудили возобновление знаменитой велогонки Tour d'Azerbaidjan — ФОТО

В Азербайджанской федерации велоспорта прошло совещание между руководством организации и велотренерами из различных регионов страны.

Как сообщает İdman.biz, основными темами встречи стали задачи, стоящие перед федерацией в текущем году, приоритетные направления, перспективы развития, а также обсуждение мнений и предложений тренеров.

С приветственным словом выступил первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Саиб Алекперов. Он рассказал о целях нового этапа в развитии велоспорта, выявлении перспективных спортсменов, усилении материально-технической базы и возобновлении международных соревнований. Также он подчеркнул важность использования потенциала регионов для продвижения спорта.

В ходе встречи тренеры затронули ряд вопросов, включая нехватку велосипедов, необходимость совершенствования инфраструктуры, участие спортсменов в зарубежных сборах и восстановление межшкольных соревнований.

Также обсуждались инициативы по возобновлению гонки Tour d’Azerbaidjan, созданию профессиональной велокоманды, увеличению числа женщин-велосипедистов и основанию Велошколы в Карабахе.

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