По инициативе Лейлы Алиевой детям и подросткам переданы в дар велосипеды - ФОТО

11 мая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой была проведена специальная социальная акция для детей и подростков, проживающих в Хызинском, Губинском, Гахском и Евлахском районах.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе Общественного объединения IDEA, в рамках акции, которая прошла при поддержке Федерации велосипедного спорта Азербайджана, в общей сложности 200 детям и подросткам в возрасте от 6 до 18 лет, по 50 человек из каждого района, были вручены велосипеды и соответствующая защитная экипировка.

Основная цель этой регулярно реализуемой акции - создание условий для более содержательного проведения досуга детьми, проживающими в регионах, усиление их интереса к спорту и здоровому образу жизни, поощрение физической активности, популяризация использования велосипеда как экологичного средства передвижения. Дети, принявшие участие в мероприятии, с большой радостью восприняли подарки и выразили благодарность организаторам за инициативу.

Отметим, что по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны и ряде стран мира регулярно реализуются масштабные проекты, охватывающие гуманитарную, образовательную, здравоохранительную, социальную, экологическую и другие сферы.

Эти инициативы, охватывающие различные целевые и возрастные группы, вносят значительный вклад в дело улучшения социального благосостояния людей, повышения качества их жизни, защиты природы и биоразнообразия, а также восстановления экологического баланса. Эти проекты оказывают непосредственное положительное влияние на жизнь сотен тысяч людей, способствуя как благополучию общества, так и устойчивому развитию нашей планеты.

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