12 Мая 2025
RU

По инициативе Лейлы Алиевой детям и подросткам переданы в дар велосипеды - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
12 Мая 2025 15:33
9
По инициативе Лейлы Алиевой детям и подросткам переданы в дар велосипеды - ФОТО

11 мая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой была проведена специальная социальная акция для детей и подростков, проживающих в Хызинском, Губинском, Гахском и Евлахском районах.

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе Общественного объединения IDEA, в рамках акции, которая прошла при поддержке Федерации велосипедного спорта Азербайджана, в общей сложности 200 детям и подросткам в возрасте от 6 до 18 лет, по 50 человек из каждого района, были вручены велосипеды и соответствующая защитная экипировка.

Основная цель этой регулярно реализуемой акции - создание условий для более содержательного проведения досуга детьми, проживающими в регионах, усиление их интереса к спорту и здоровому образу жизни, поощрение физической активности, популяризация использования велосипеда как экологичного средства передвижения. Дети, принявшие участие в мероприятии, с большой радостью восприняли подарки и выразили благодарность организаторам за инициативу.

Отметим, что по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны и ряде стран мира регулярно реализуются масштабные проекты, охватывающие гуманитарную, образовательную, здравоохранительную, социальную, экологическую и другие сферы.

Эти инициативы, охватывающие различные целевые и возрастные группы, вносят значительный вклад в дело улучшения социального благосостояния людей, повышения качества их жизни, защиты природы и биоразнообразия, а также восстановления экологического баланса. Эти проекты оказывают непосредственное положительное влияние на жизнь сотен тысяч людей, способствуя как благополучию общества, так и устойчивому развитию нашей планеты.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Первое заседание Федерации велоспорта Азербайджана, две медали в Узбекистане - ФОТО
9 Мая 12:57
Велосипедный спорт

Первое заседание Федерации велоспорта Азербайджана, две медали в Узбекистане - ФОТО

В ходе заседания состоялись обсуждения наиболее важных вопросов повестки дня и приняты соответствующие решения
Азербайджанские велосипедисты примут участие в международном турнире
8 Мая 15:33
Велосипедный спорт

Азербайджанские велосипедисты примут участие в международном турнире

За медали турнира также поборются представители Казахстана, Беларуси, Южной Кореи, Узбекистана, Греции, России, Латвии и Литвы
Новый президент Федерации велоспорта: "Наша цель - поднять этот вид спорта на высоту"
5 Мая 10:37
Велосипедный спорт

Новый президент Федерации велоспорта: "Наша цель - поднять этот вид спорта на высоту"

Он подчеркнул, что сделает все возможное для развития велосипедного спорта
Заур Ахундов избран президентом Федерации велоспорта Азербайджана - ФОТО
2 Мая 14:03
Велосипедный спорт

Заур Ахундов избран президентом Федерации велоспорта Азербайджана - ФОТО

Мадат Гулиев подал в отставку, заявив, что за время руководства организацией он сделал все возможное для развития этого вида спорта
Президент азербайджанской федерации подал в отставку
24 Апреля 08:39
Велосипедный спорт

Президент азербайджанской федерации подал в отставку

Он пошел на этот шаг в связи со спецификой своей работы на посту заместителя секретаря Совета безопасности Азербайджана
Известный велогонщик заявил о покушении на убийство во время гонки - ВИДЕО
15 Апреля 00:06
Велосипедный спорт

Известный велогонщик заявил о покушении на убийство во время гонки - ВИДЕО

Подозреваемый уже сдался полиции

Самое читаемое

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов
10 Мая 13:12
Мировой футбол

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов

Чемпионат Испании идеально подходит бразильцу
В 20-й раз на чемпионате мира
10 Мая 10:31
Хоккей

В 20-й раз на чемпионате мира

Капитан команды "Давос" побил установленный им в 2022 году рекорд
Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает
10 Мая 09:00
Мировой футбол

Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает

Трофеи выигрывают игроки и персоналии - именно поэтому нам захотелось рассказать личные истории тех, кто внес огромный вклад в игру своих команд и помог им добраться до финала
Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев