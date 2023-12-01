Наши шахматисты покинули Топ-20 в рейтинге ФИДЕ

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала рейтинг по итогам ноября.

İdman.biz сообщает, что члены сборной Азербайджана не смогли войти в двадцатку лучших.

Лучшим среди азербайджанских шахматистов является 38-летний Шахрияр Мамедъяров, который опустился на 10 позиций и занимает 26-е место с 2723 очками. Теймур Раджабов опустился ниже 13 своих соперников. Гроссмейстер занимает 27-е место и имеет такое же количество очков, что и Мамедъяров.

Рауф Мамедов - 90-й (2651), а Ниджат Абасов поменял 53-е место на 98-е (2641).

Турнир возглавляет Магнус Карлсен из Норвегии (2830), за ним следуют Фабиано Каруана (2794) и Динг Лирен (2788).

Среди женщин-шахматисток лучший результат снова у Гюнай Мамедзаде. Она поднялась на две позиции, и занимает 27-е место (2449).

Ульвия Фаталиева - 67-я (2384), Говхар Бейдуллаева - 77-я (2374), Ханым Баладжаева - 98-я (2350). Гюльнар Мамедова занимает 99-е место (2350).

Рейтинг возглавляет Хоу Ифань (Китай, 2632), второе место - Ю Венчжунь (Китай, 2560), третье - Хампи Конеру (Индия, 2554).

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