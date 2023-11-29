Эльтадж Сафарли стал вторым на турнире в Португалии

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли занял второе место на турнире в португальском Фигейре-Да-Фош.

Как сообщает İdman.biz, перед последним туром он шел на второй позиции и уже не мог догнать лидирующего кубинца Карлоса Альборноса, оторвавшегося на очко. Поэтому наш гроссмейстер сосредоточил свои усилия на сохранении текущего положения. Обыграв на финише Шохума Локиа из Великобритании, Эльтадж набрал 7 очков и сохранил за собой вторую строчку.

Всего в соревновании приняли участие 54 шахматиста из Индии, Румынии, Аргентины, Франции, Канады, Израиля и многих других стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz