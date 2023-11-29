29 Ноября 2023
RU

Эльтадж Сафарли стал вторым на турнире в Португалии

Шахматы
Новости
29 Ноября 2023 09:00
Эльтадж Сафарли стал вторым на турнире в Португалии

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли занял второе место на турнире в португальском Фигейре-Да-Фош.

Как сообщает İdman.biz, перед последним туром он шел на второй позиции и уже не мог догнать лидирующего кубинца Карлоса Альборноса, оторвавшегося на очко. Поэтому наш гроссмейстер сосредоточил свои усилия на сохранении текущего положения. Обыграв на финише Шохума Локиа из Великобритании, Эльтадж набрал 7 очков и сохранил за собой вторую строчку.

Всего в соревновании приняли участие 54 шахматиста из Индии, Румынии, Аргентины, Франции, Канады, Израиля и многих других стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Эльтадж Сафарли претендует на второе место в Португалии
28 Ноября 09:37
Шахматы

Эльтадж Сафарли претендует на второе место в Португалии

Азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли вышел на чистое второе место перед последним туром Open-турнир в португальском Фигейре-Да-Фош
Супертурнир в Вейк-ан-Зее пройдет без Карлсена и азербайджанских шахматистов
27 Ноября 17:24
Шахматы

Супертурнир в Вейк-ан-Зее пройдет без Карлсена и азербайджанских шахматистов

Соревнование возглавит Динг Лирен, завоевавший в прошлом году мировую корону
Ниджат Абасов: "Было бы лучше, если я не поехал на это соревнование"
27 Ноября 12:31
Шахматы

Ниджат Абасов: "Было бы лучше, если я не поехал на это соревнование"

"Турнир "Grand Swiss", можно сказать, был лишним для меня"
Эригаиси заменит Дуду на Мемориале Вугара Гашимова
27 Ноября 12:18
Шахматы

Эригаиси заменит Дуду на Мемориале Вугара Гашимова

В составе участников Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет 8-11 в Габале, произошло одно изменение
Гадир Гусейнов выиграл чемпионат страны по рапиду и блицу
27 Ноября 11:52
Шахматы

Гадир Гусейнов выиграл чемпионат страны по рапиду и блицу

В соответствии с регламентом, три лучших шахматиста по итогам национального первенства по рапиду и блицу завоюют путевку на ЧМ
Эльтадж Сафарли лишился лидерства в Португалии
27 Ноября 09:55
Шахматы

Эльтадж Сафарли лишился лидерства в Португалии

Open-турнир в португальском Фигейре-Да-Фош, где выступает азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли, вступает в свою решающую стадию

Самое читаемое

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
27 Ноября 17:31
Азербайджанский футбол

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Хочу попасть в ближайшее время в сборную Азербайджана"
Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»
12:24
Волейбол

Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»

Он станет вторым арбитром встречи между сербским "Железничаром" и итальянским "Кьери 76"
Паралимпийцев позвал Манчестер
11:36
Тхэквондо

Паралимпийцев позвал Манчестер

Под руководством главного тренера Фарида Тагизаде в Англии выступят Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг)
Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"
14:51
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"

"Мы приехали в Грецию не для того, чтобы проигрывать"