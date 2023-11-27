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Супертурнир в Вейк-ан-Зее пройдет без Карлсена и азербайджанских шахматистов

Шахматы
Новости
27 Ноября 2023 17:24
Супертурнир в Вейк-ан-Зее пройдет без Карлсена и азербайджанских шахматистов

Первый супертурнир следующего года пройдет без участия азербайджанских шахматистов.

Как сообщает İdman.biz, речь идет о «Tata Steel Chess», который состоится 12-28 января в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Соревнование возглавит Динг Лирен, завоевавший в прошлом году мировую корону. В нем сыграют и соотечественники Динга - чемпионка мира Ю Венчжунь и Вэй Йи, а также Алиреза Фирузджа (Франция), Ян Непомнящий (ФИДЕ), Доммараджу Гукеш, Рамешбабу Праггнанандха, Сантош Видит Гуджарати (все Индия), Аниш Гири, Йорден Ван Форест, Макс Вармердам (все Нидерланды), Пархам Магсудлу (Иран), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) и Александр Донченко (Германия).

Примечательно, что среди участников не будет и экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена. В силу своего насыщенного графика он пропустит турнир в Вейк-ан-Зее во второй раз за последние 20 лет.

Отметим, что в этом году Магнус одержал победу «Tata Steel Chess», а Шахрияр Мамедъяров занял второе место.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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