23 Июля 2025
RU

Объявлен состав сборной: капитанами стали Теймур Раджабов и Илаха Гадимова

Шахматы
Новости
23 Июля 2025 12:27
13
Объявлен состав сборной: капитанами стали Теймур Раджабов и Илаха Гадимова

Исполнительный комитет Федерации шахмат Азербайджана на онлайн-заседании утвердил составы национальных сборных, которые примут участие в чемпионате Европы по шахматам в Батуми (Грузия).

Как сообщает İdman.biz, в состав мужской сборной Азербайджана вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы и Эльтадж Сафарли. Капитаном команды будет Теймур Раджабов.

В женскую сборную Азербайджана вошли Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Аян Аллахвердиева. Капитаном будет Илаха Гадимова, а тренером - Ниджат Абасов.

Позиции шахматистов на досках будут объявлены накануне соревнований.

Отметим, что чемпионат континента стартует пятого октября.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Хаган Ахмед вновь стал победителем этапа Chess Tour Azerbaijan
22 Июля 18:36
Шахматы

Хаган Ахмед вновь стал победителем этапа Chess Tour Azerbaijan

На Guba Open завершился пятый этап азербайджанской шахматной серии
Какой будет развязка Guba Open?
22 Июля 09:07
Шахматы

Какой будет развязка Guba Open?

После восьми по 6,5 очка набрали Хаган Ахмед и Евгений Романов
Командный чемпионат мира пройдет в Линаресе
21 Июля 15:47
Шахматы

Командный чемпионат мира пройдет в Линаресе

Точные сроки будут уточнены
ФИДЕ подтверждает: азербайджанские шахматисты отправятся в Индию
21 Июля 15:28
Шахматы

ФИДЕ подтверждает: азербайджанские шахматисты отправятся в Индию

Турнир пройдет с 31 октября по 27 ноября
Айдын Сулейманлы играет во Франции
21 Июля 10:18
Шахматы

Айдын Сулейманлы играет во Франции

После двух туров он набрал 1,5 очка и обосновался в Топ-30
Вугар Манафов вышел в лидеры Guba Open
21 Июля 09:30
Шахматы

Вугар Манафов вышел в лидеры Guba Open

Азербайджанский международный мастер набрал шесть очков

Самое читаемое

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ
20 Июля 19:21
Мировой футбол

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ

После успешного сезона в "Челси" у Палмера, похоже, наступили перемены в личной жизни

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
21 Июля 15:18
Футбол

Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо
Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО
21 Июля 14:11
Футбол

Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО

Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю