Объявлен состав сборной: капитанами стали Теймур Раджабов и Илаха Гадимова

Исполнительный комитет Федерации шахмат Азербайджана на онлайн-заседании утвердил составы национальных сборных, которые примут участие в чемпионате Европы по шахматам в Батуми (Грузия).

Как сообщает İdman.biz, в состав мужской сборной Азербайджана вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы и Эльтадж Сафарли. Капитаном команды будет Теймур Раджабов.

В женскую сборную Азербайджана вошли Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева и Аян Аллахвердиева. Капитаном будет Илаха Гадимова, а тренером - Ниджат Абасов.

Позиции шахматистов на досках будут объявлены накануне соревнований.

Отметим, что чемпионат континента стартует пятого октября.

İdman.biz