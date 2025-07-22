Хаган Ахмед вновь стал победителем этапа Chess Tour Azerbaijan

В Губе завершился пятый этап проекта Chess Tour Azerbaijan, впервые организованного по инициативе Федерации шахмат Азербайджана.

Как передает İdman.biz, победителем турнира в группе A стал Хаган Ахмед, который набрал 7 очков и опередил всех соперников.

Столько же очков набрал и представитель Северной Македонии Евгений Романов, но по дополнительным показателям он занял второе место. Бронзовым призером стал Вугар Манафов, набравший 6,5 очков.

В группе B победу одержал Хямза Рзазаде с результатом 8 очков. Кенан Имранлы и Элгун Маликов, набравшие по 7,5 очков, разделили между собой второе и третье места.

В рамках фестиваля также прошли турниры по быстрым шахматам и блицу. В рапиде победил Вугар Манафов, а вторым стал Сулейман Сулейманлы. В блице места распределились наоборот — Сулейманлы стал первым, Манафов — вторым.

В турнире Guba Open приняли участие 237 шахматистов из 10 стран, включая Азербайджан, Германию, Израиль, Кувейт, Украину, Латвию, Турцию, Грузию, Северную Македонию и Индию.

Следующий этап Азербайджанского шахматного тура пройдет в Баку — это будет турнир "Vugar Gashimov Open".

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