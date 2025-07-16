Шахматисты начинают Guba Open

Сегодня в Губе начинается международный шахматный фестиваль Guba Open.

Как передает İdman.biz, он является частью Chess Tour Azerbaijan, проводимой национальной федерацией.

В турнире А примут участие 42 шахматиста, среди которых азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы, являющийся рейтинг-фаворитом. Также в Губе сыграют Евгений Романов (Северная Македония), Виталий Бернадский (Украина), Михаил Кекелидзе (Грузия) и Хаган Ахмед, победивший в минувший уик-энд на турнире Lankaran Open.

В соревновании В примут участие 180 шахматистов.

Соревнование пройдет по швейцарской системе в девять туров.

İdman.biz