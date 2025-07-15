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В Хачмазе прошел командный турнир, посвященный Международному дню шахмат - ФОТО

Шахматы
Новости
15 Июля 2025 02:15
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В Хачмазе прошел командный турнир, посвященный Международному дню шахмат - ФОТО

В шахматной школе при Хачмазской городской СДЮШОР состоялся командный шахматный турнир среди школ северного региона, организованный Федерацией шахмат Азербайджана и приуроченный к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля, сообщает İdman.biz.

В турнире приняли участие команды из Хачмаза, Губы, Гусара, Шабрана и Сиязани. Одним из организаторов мероприятия выступила международный гроссмейстер, председатель Женской и социальной комиссии Азербайджанской шахматной федерации Зейнаб Мамедьярова.

Первые ходы на турнире сделали председатель Хачмазской районной организации партии «Йени Азербайджан» Мехти Балагадашов, Зейнаб Мамедьярова и руководитель регионального управления молодежи и спорта Куба-Хачмаз Кумру Мамедова.

По итогам соревнования первое место заняла команда Хачмаза, на второй и третьей строчках расположились представители Губы и Шабрана.

İdman.biz

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