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ChatGPT проиграл Магнусу Карлсену и занизил его рейтинг

Шахматы
Новости
13 Июля 2025 11:59
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ChatGPT проиграл Магнусу Карлсену и занизил его рейтинг

Чат-бот ChatGPT уступил в шахматной партии норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену.

Как передает İdman.biz, об этом сам чемпион мира сообщил в социальной сети X, подчеркнув, что в ходе партии не потерял ни одной фигуры.

По завершении матча он попросил чат-бот оценить его игру. ИИ высоко оценил тактику шахматиста, но ошибочно предположил, что его рейтинг — 1800–2000 по FIDE или USCF, тогда как в реальности рейтинг Карлсена — 2839.

Оценка вызвала волну иронии в шахматном сообществе. Пользователи шутят, что 1800 — «впечатляющий результат» для пяткратного чемпиона мира.

Напомним, ранее Карлсен уступил юному индийскому гроссмейстеру Гукешу Доммараджу на турнире Norway Chess, бурно отреагировав на поражение.

İdman.biz

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