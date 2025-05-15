Самый молодой трехкратный чемпион Шотландии по шахматам: "Где бы я ни жил, Азербайджан всегда со мной в моих успехах" - ИНТЕРВЬЮ

"Однажды, будучи ребенком, я захотел пойти в магазин, чтобы купить игрушку. Мой отец решал шахматную задачу на компьютере. Время шло, и магазин должен был закрыться. Я посмотрел на головоломку и инстинктивно сказал: "Один ход", и это был правильный ответ. После этого отец начал искать для меня шахматный клуб. Так началась моя шахматная карьера".

Как сообщает İdman.biz, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ рассказал самый молодой трехкратный чемпион Шотландии по шахматам, переехавший в детстве в эту страну наш соотечественник Мурад Абдулла.

"Одним из важных событий стало мое вступление в клуб NEJCA - Северо-Восточную детскую шахматную ассоциацию. Этот клуб - "Доктор". Им управлял Джеральд Лобли. Он был выдающимся человеком, награжденным Орденом Британской империи. Те немногие успехи, которых я добился после этого, мотивировали меня даже больше, чем в раннем возрасте.

Например, победа в моем первом турнире NEJCA и победа над гроссмейстером Шарунасом Шульскисом в сеансе одновременной игры, когда мне было 11 лет, стали важными вехами на этом пути. Игра продолжалась до полуночи и стала самым продолжительным матчем турнира. Победа в концовке очень обрадовала меня", - отметил он.

"Позже я стал чемпионом Шотландии. Этот титул был для меня особенно ценен, поскольку Кубок Шотландии был создан более ста лет назад, и на нем каждый раз гравируется имя победителя. Я очень горжусь тем, что мое имя писалось на нем трижды (в 2017, 2018 и 2022 годах).

После моей победы люди часто спрашивали, откуда я родом, а узнав, что я из Азербайджана, они задавали вопросы о нашей стране. Это дало мне замечательную возможность рассказать о нашей родине, нашем народе и нашей культуре. В последние годы, особенно после нашей Победы, я отчетливо ощущаю, что международный авторитет Азербайджана еще больше возрос. Это является источником большой гордости и чести для азербайджанцев, проживающих за рубежом. Где бы я ни жил, Азербайджан всегда со мной в моих успехах и образе мыслей", - подчеркнул Мурад.

İdman.biz