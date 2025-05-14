Фаиг Гасанов: "Если бы я был один, то не смог бы этого сделать" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью İdman.biz с вице-президентом Федерации шахмат Азербайджана Фаигом Гасановым.

- Программа «Шахматный клуб», которая транслируется на Азербайджанском телевидении уже 56 лет, вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая продолжительная спортивная программа в мировом эфире. Оглядываясь назад на 56 лет, как вы вспоминаете эпоху, когда была создана эта передача?

- В 1969 году меня пригласили на АЗТВ и предложили создать шахматную программу. В результате совместных обсуждений мы создали «Шахматный клуб». Когда мы начинали этот проект, нашей главной целью было повышение популярности шахмат в стране. Я предложил обучать людей шахматам с помощью передачи. Посмотрев эту передачу, любой желающий может научиться играть в шахматы. Мы повторяли ходы в каждом выпуске. Таким образом, даже если вы не смотрели программу в течение двух месяцев, то все равно могли быть в курсе предыдущих программ, посмотрев ее один раз. Позже мы начали проводить соревнования. Эта программа вызвала большой интерес у зрителей. Мы получили множество писем со всего Азербайджана. Со временем количество школ увеличилось, и появились сильные тренеры. Поэтому формат нашей программы изменился. Мы уже приглашали на программу наших сильных шахматистов и чемпионов, и они делились с нами своим опытом.

- Когда вы сделали первый шаг к подаче заявки в "Книгу рекордов Гиннесса"?

- На самом деле, мне уже давно говорили, что передача идет так долго, что пора бы уже попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Мы начали серьезно работать над этим год назад.

- Скорее всего, вам пришлось так долго ждать, потому что было сложно собрать необходимые документы.

- Да, это чрезвычайно сложный процесс. Представьте, что мы смогли добиться этого за год. Должен также отметить, что если бы я был один, то не смог бы этого сделать. Мы работали над этим как команда. Махир Мамедов создал хорошую команду в нашей федерации, которую он возглавил по данному вопросу. Требования к заявке были довольно жесткие. В то время архива не было, поскольку передача транслировалась в прямом эфире. Нужно было как-то доказать, что такая программа существовала.

- Как вы это доказали?

- На помощь нам пришли газеты. Особенно «Бакинский рабочий». Архив этой газеты датируется 1922 годом. Там транслировалась еженедельная программа АЗТВ. Информацию о программе мы собрали из этих газет. Затем они попросили нас привести живых свидетелей. Эти люди должны были быть профессионалами, работающими на телевидении. После решения этой проблемы мы сделали копии программ из архивных материалов АЗТВ, начиная с 2005 года, и представили их. Представьте себе, что вы собираете данные за 20-летний период и делаете две передачи в месяц. Это был довольно сложный процесс.

- До этого ваше имя было занесено в "Книгу рекордов Гиннесса" как судьи с самым долгим сроком полномочий. Вы подали обе заявки одновременно?

- Честно говоря, сначала я не думал про судейство. Когда подал заявку по передаче, в ходе процесса я увидел, что это очень сложно, поэтому посчитал излишним. Вдруг вспомнил, что начал судить раньше передачи. И подал заявку по этому поводу. Я судил первый международный шахматный турнир, состоявшийся в Баку в 1964 году, и у нас также были необходимые документы по судейству на чемпионатах мира. Поскольку это было немного проще, мы оставили «Шахматный клуб» в стороне и перешли к судейству. Большую помощь в этой работе нам оказали документы архива ФИДЕ. Поэтому мы сначала отправили заявку на судейство, а потом завершили работу по «Шахматному клубу». Наконец, после долгого и сложного процесса нам удалось достичь нашей цели.

Айтадж Сахяд

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