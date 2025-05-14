14 Мая 2025
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ФИДЕ меняет формат чемпионата мира

Шахматы
Новости
14 Мая 2025 09:44
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ФИДЕ меняет формат чемпионата мира

ФИДЕ объявила об изменениях в формате проведения чемпионатов мира по рапиду и блицу, которые состоятся 26-30 декабря в Дохе (Катар).

Как сообщает İdman.biz, в качестве существенного структурного изменения ФИДЕ представляет более рационализированную стадию нокаута в соревнованиях по блицу в открытой и женской секциях. Только четыре лучших игрока по результатам первой стадии турнира по швейцарской системе напрямую выйдут в полуфинал нокаута. Ранее восемь игроков в обоих соревнованиях квалифицировались в нокаут.

Формат чемпионата мира по рапиду остается неизменным: 13 туров в открытом турнире и 11 туров в женском турнире, завершающихся матчем плей-офф в случае равенства очков за первое место.

Отметим, что призовой фонд составил один миллион евро.

İdman.biz

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