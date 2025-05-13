13 Мая 2025
RU

Телеперадача "Шахматный клуб" внесена в Книгу рекордов Гиннеса

Шахматы
Новости
13 Мая 2025 19:12
49
Телеперадача "Шахматный клуб" внесена в Книгу рекордов Гиннеса

Программа «Шахматный клуб», выходящая в эфир на Азербайджанском телевидении уже 56 лет, внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая спортивная передача в мировом эфире.

Как сообщает İdman.biz, в связи с этим в ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» состоялось торжественное мероприятие.

Ведущему программы, первому вице-президенту Федерации шахмат Азербайджана Фаику Гасанову был вручен специальный приз от официального представителя Книги рекордов Гиннесса.

Министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов, председатель ЗАО Ровшан Мамедов и вице-президент ФИДЕ, глава Федеации шахмат Азербайджана Махир Мамедов подчеркнули значимую роль передачи в развитии шахмат в стране и важность её популяризации среди молодёжи.

İdman.biz

Новости по теме

Магнус Карлсен сообщил, что скоро станет отцом
01:46
Шахматы

Магнус Карлсен сообщил, что скоро станет отцом

Легендарный шахматист опубликовал фото беременной супруги
Турецкий бизнесмен поможет Шахрияру Мамедъярову стать чемпионом мира?
12 Мая 11:21
Шахматы

Турецкий бизнесмен поможет Шахрияру Мамедъярову стать чемпионом мира?

Учок считает, что именно сейчас у азербайджанского шахматиста есть шанс стать чемпионом мира, и этот процесс нуждается в серьезной поддержке
Чемпионат мира соберет 60 команд
12 Мая 10:22
Шахматы

Чемпионат мира соберет 60 команд

Среди его участников будет и азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов, представляющий команду Freedom
Расулов стал четвертым в Узбекистане
12 Мая 09:30
Шахматы

Расулов стал четвертым в Узбекистане

В турнире выступили 37 участников из семи стран
В Афганистане запретили играть в шахматы
11 Мая 00:00
Шахматы

В Афганистане запретили играть в шахматы

По утверждению властей, игра противоречит нормам ислама
Между Азербайджаном и США налаживается шахматное партнерство - ФОТО
10 Мая 14:28
Шахматы

Между Азербайджаном и США налаживается шахматное партнерство - ФОТО

40 американских шахматистов в возрасте от 8 до 18 лет приняли участие в юношеском шахматном турнире Сан-Диего-Азербайджан

Самое читаемое

Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе
12 Мая 19:33
Мировой футбол

Сын Роналду дебютирует за сборную Португалии U15 в бутсах от отца и Мбаппе

Криштиану Роналду-младший вдохновляется кумирами и готовится к международному турниру в Хорватии

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"
12 Мая 09:47
Азербайджанский футбол

Потенциальные соперники "Карабаха": от "Линкольна" до "Линфилда"

Чемпион Азербайджана в числе команд, освобожденных от участия в первом раунде
В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"
12 Мая 09:00
Мировой футбол

В матче "Барселоны" с "Реалом" был установлен исторический рекорд "эль класико"

Это является самой продолжительной серией в истории противостояний клубов
Новый рекорд в финале
12 Мая 11:48
Баскетбол

Новый рекорд в финале

Пятый матч решающего этапа сезона 2024/25 стал рекордным для "Сабаха"