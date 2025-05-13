Телеперадача "Шахматный клуб" внесена в Книгу рекордов Гиннеса

Программа «Шахматный клуб», выходящая в эфир на Азербайджанском телевидении уже 56 лет, внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая спортивная передача в мировом эфире.

Как сообщает İdman.biz, в связи с этим в ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» состоялось торжественное мероприятие.

Ведущему программы, первому вице-президенту Федерации шахмат Азербайджана Фаику Гасанову был вручен специальный приз от официального представителя Книги рекордов Гиннесса.

Министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов, председатель ЗАО Ровшан Мамедов и вице-президент ФИДЕ, глава Федеации шахмат Азербайджана Махир Мамедов подчеркнули значимую роль передачи в развитии шахмат в стране и важность её популяризации среди молодёжи.

İdman.biz