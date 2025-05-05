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Пять азербайджанских шахматистов входят в первую десятку Baku Open

Шахматы
Новости
5 Мая 2025 22:35
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Пять азербайджанских шахматистов входят в первую десятку Baku Open

Пять азербайджанских шахматистов входят в первую десятку главного турнира шахматного фестиваля Baku Open.

Как передаёт İdman.biz, в топ-10 входят Хазар Бабазаде, Мурад Ибрагимли, Магомед Мурадлы, Айдын Сулейманлы и Мисретдин Искендеров, которые с 5,5 очками занимают соответственно 3-е, 4-е, 5-е, 6-е и 7-е места.

В восьмом туре главной неожиданностью стало поражение участника турнира претендентов Ниджата Абасова от Мурада Ибрагимли, который уступает ему 200 пунктов рейтинга. Ещё одно азербайджанское дерби состоялось между Айдыном Сулейманлы и Магомедом Мурадлы — партия завершилась вничью.

Лидирует по-прежнему серб Александар Инджич, набравший 6,5 очков. На пол-очка отстаёт Бадур Джобава из Грузии.

İdman.biz

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