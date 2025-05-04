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Магомед Мурадлы и Айдын Сулейманлы преследуют лидеров на Baku Open

Шахматы
Новости
4 Мая 2025 23:10
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Магомед Мурадлы и Айдын Сулейманлы преследуют лидеров на Baku Open

Азербайджанские гроссмейстеры Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы продолжают преследовать лидеров на шахматном фестивале Baku Open.

Как передаёт İdman.biz, в рамках седьмого тура Мурадлы и Сулейманлы одержали победы над Романом Шогджиевым (ФИДЕ) и Анисом Мохаммедом (Индия) соответственно.

В результате Магомед и Айдын набрали по пять очков и занимают третье и четвёртое места. Отметим, что Сулейманлы не слишком удачно стартовал на турнире, сыграв немало партий вничью, но теперь выправил положение, одержав серию побед. Мурадлы же оправился после двух поражений подряд и вернулся на победный путь. В восьмом туре оба азербайджанских шахматиста сыграют друг с другом.

По 4,5 очка среди представителей Азербайджана набрали Ниджат Абасов (13-е место), Ахмед Ахмедзаде (15-е), Мисреддин Искендеров (8-е), Реад Самедов (12-е), Хазар Бабазаде (5-е), Мурад Ибрагимли (6-е) и Хаган Ахмедов (17-е).

Единоличное лидерство в главном турнире фестиваля по-прежнему удерживает Александр Инджич (Сербия), набравший шесть очков. На пол-очка от него отстаёт Баадур Джобава (Грузия).

İdman.biz

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