Мурадлы против индийца в борьбе за единоличное лидерство

Сегодня на шахматном фестивале Baku Open будут сыграны партии четвертого тура.

Как передает İdman.biz, после трех игровых дней лидирует Магомед Мурадлы. Азербайджанский гроссмейстер имеет стопроцентный показатель и по дополнительным коэффициентам опережает индийца С.Асвата. Сегодня они проведут очный поединок.

Призовой фонд Baku Open составляет 55 тысяч долларов. В нем принимают участие около 700 шахматистов из 16-ти стран.

Ниже приводим наиболее интересные четвертого тура:

Магомед Мурадлы – С.Асват (Индия)

Александр Инджач (Сербия) – Михаил Бродский (Украина)

Мурад Ибрагимли – Баадур Джобава (Грузия)

Адитья Миттал (Индия) – Роман Шогджиев (ФИДЕ)

Хазар Бабазаде – Мисратдин Искендеров

Айдын Сулейманлы – Жианджун Ксие (Китай)

Положение после трех туров: 1. Магомед Мурадлы, 2. С.Асват (Индия) - по 3 очка, 3. Хазар Бабазаде, 4. Мурад Ибрагимли, 5. Александр Инджач (Сербия) – по 2,5.

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