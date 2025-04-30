Гюнай Мамедзаде: "Матч со Стефановой получился непростым" - ФОТО

«Матч получился очень непростым, несмотря на мою удачную игру в рапиде и блице», — отметила Мамедзаде.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде поделилась впечатлениями после победы над болгаркой Антуанеттой Стефановой на турнире «Битва чемпионов» в Баку.

Мамедзаде подчеркнула, что встреча с экс-чемпионкой мира стала настоящим испытанием.

«Было много интересных ходов и различных идей по ходу партий. Атмосфера Национального музея ковра тоже завораживала. Благодарю национальную федерацию за такую интересную инициативу — это было очень приятно», — добавила она.

Шахматистка также выразила уверенность, что у таких турниров большое будущее, поскольку подобный формат интересен как участникам, так и болельщикам.

«Эта „Битва чемпионов“ запомнится надолго. Остались самые приятные впечатления», — заключила Мамедзаде.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz