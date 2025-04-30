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Рустам Касымджанов: "Всегда с удовольствием приезжаю в Баку" - ФОТО

Шахматы
Новости
30 Апреля 2025 20:49
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Рустам Касымджанов: "Всегда с удовольствием приезжаю в Баку" - ФОТО

«Я всегда с удовольствием приезжаю в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил узбекский шахматист Рустам Касымджанов, принявший участие в турнире «Битва чемпионов», который прошёл в Национальном музее ковра.

По сумме партий в рапид и блиц он уступил чемпиону Азербайджана Рауфу Мамедову.

Касымджанов вспомнил, что десять лет назад провёл в Баку матч против Шахрияра Мамедъярова, а теперь стал участником нового интересного проекта.

«Рауф хорошо провёл партии в рапид, создал преимущество, которое в блице отыграть было довольно сложно. Впечатления от турнира самые лучшие. Баку в своё время принимал Гран-при, Всемирную шахматную Олимпиаду, Кубок мира и другие крупные соревнования. Играть здесь всегда приятно», — подчеркнул Касымджанов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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