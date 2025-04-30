Рауф Мамедов: "На этот раз блиц для меня прошел очень тяжело" - ФОТО

«Обычно я лучше играю в рапид, чем в блиц, но на этот раз партии оказались очень тяжёлыми».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил азербайджанский шахматист Рауф Мамедов после победы над Рустамом Касымджановым (Узбекистан) на турнире «Битва чемпионов» в Баку.

Чемпион Азербайджана отметил, что успешно провёл встречи в рапид, и, возможно, это немного расслабило его психологически.

«Турнир дался непросто, возможно, накопилась некоторая усталость после соревнований в Германии. Противостоять такому гроссмейстеру, как Касымджанов, всегда сложно. Но партии прошли в интересной борьбе, а проведение турнира в Национальном музее ковра создало особую атмосферу. Я очень рад, что удалось победить. Это был довольно интересный формат, и мы все с удовольствием сыграли», — подчеркнул Мамедов.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz