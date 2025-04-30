Махир Мамедов: "Для нас это был уникальный формат"

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялась церемония закрытия шахматного турнира «Битва чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, его победителями стали чемпионы страны Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде, переигравшие по итогам партий в рапид и блиц соответственно Рустама Касымджанова (Узбекистан) и Антуанету Стефанову (Болгария).

Во вступительном слове президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов поблагодарил игроков, отметив, что турнир в музее ковра стал интересным опытом.

«Это новый уникальный формат для нас, и мы продолжим его реализовывать в будущем. Есть интересные идеи проведения подобных турниров в необычных локациях. Это было прекрасное сотрудничество Федерации с Министерством молодежи и спорта и Национальным музеем ковра», — подчеркнул М. Мамедов.

Все участники турнира поставили свои подписи на шахматной доске, после чего началась церемония награждения.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz