Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов опустились в рейтинге ФИДЕ, Гюльнар Мамедова попала в топ-100

ФИДЕ опубликовал мировой шахматный рейтинг за май.

Как сообщает İdman.biz, в список «Топ-100» вошли 7 азербайджанских шахматистов.

Лучший результат среди азербайджанских шахматистов у Шахрияра Мамедъярова. Наш гроссмейстер, опустившийся на одну позицию, находится на 14-м месте с 2746 очками. Теймур Раджабов (2692), также опустившийся на одну ступеньку, занимает 40-е место. Рауф Мамедов (2657) сохранил свою позицию на 69-м месте.

Турнирную таблицу возглавляет норвежец Магнус Карлсен с 2837 очками.

В женском зачете наша лучшая представительница Говхар Бейдуллаева (2394) опустилась на восемь позиций и заняла 53-е место. Гюнай Мамедзаде (2390), опустившаяся на четыре позиции, на 57-й позиции. Ульвия Фаталиева (2374), опустившаяся на 10 позиций, находится на 67-м месте, а Ханым Баладжаева (2358), поднявшаяся на три строчки, - на 82-м. Вернувшаяся в топ-100 Гюльнар Мамедова занимает 91-е место с 2352 очками.

Женский рейтинг возглавляет китаянка Ифань Хоу - 2633 балла.

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