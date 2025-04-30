Финальный день "Битвы чемпионов"

В азербайджанском национальном музее ковра сегодня завершается шахматный турнир «Битва чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, после двух дней партий в рапид сегодня участники проведут блиц.

Чемпион Азербайджана Рауф Мамедов противостоит экс-обладателю Кубка мира Рустаму Касымджанову (Узбекистан), а чемпионка страны Гюнай Мамедзаде играет против экс-чемпионки мира и Европы Антуанеты Стефановой (Болгарии).

После рапид-партий Мамедов обыгрывает Касымджанова со счетом 7:3, а Мамедзаде ведет против Стефановой – 6:4.

Победитель «Битвы чемпионов» определяется по сумме результатов блица и рапида.

İdman.biz