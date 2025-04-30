30 Апреля 2025
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Партии лидеров на Baku Open

Шахматы
Новости
30 Апреля 2025 11:05
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Партии лидеров на Baku Open

Сегодня на шахматном фестивале Baku Open будут сыграны партии третьего тура.

Как передает İdman.biz, после стартовых поединков шесть игроков имеют стопроцентный показатель. Среди них хозяева доски Магомед Мурадлы, Мисратдин Искендеров и Мурад Ибрагимли. Причем, двое последних сыграют между собой.

Призовой фонд Baku Open составляет 55 тысяч долларов. В нем принимают участие около 700 шахматистов из 16-ти стран.

Ниже приводим наиболее интересные третьего тура:

А.Р. Лампарти (Индия) – Магомед Мурадлы
С.Асват – Виталий Бернадский (Украина)
Мисратдин Искендеров – Мурад Ибрагимли
Мохаммед Анис (Индия) – Адитья Миттал (Индия)
Давид Ахмедов (ФИДЕ) – Александр Инджач (Сербия)
Ниджат Абасов – Хазар Бабазаде
Широглан Талыбов – Айдын Сулейманлы

Положение после двух туров: 1. Мурад Ибрагимли, 2. Магомед Мурадлы, 3. Мисратдин Искендеров, 4. Виталий Бернадский (Украина), 5. А.Р. Лампарти (Индия), 6. С.Асват – по два очка.

İdman.biz

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