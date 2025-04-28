Азербайджанские шахматисты ведут в счете в "Битве чемпионов"

Сегодня в Баку стартовал турнир по шахматам «Битва чемпионов».

Как передаёт İdman.biz, победители турнира будут определены по сумме результатов в рапиде и блице.

В рапиде уже завершены три тура. В мужских соревнованиях чемпион Азербайджана Рауф Мамедов играет против чемпиона мира ФИДЕ Рустама Касымжанова (Узбекистан). Наш гроссмейстер ведёт в счёте 2:1.

Среди женщин чемпионка страны Гюнай Мамедзаде сражается с чемпионкой мира и Европы Антоанетой Стефановой (Болгария). Гюнай также лидирует со счётом 2:1.

Отметим, что завтра в рапиде состоятся ещё три тура, а 30 апреля будет проведён блиц-турнир, состоящий из 10 туров.

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