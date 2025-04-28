Состоялась церемония открытия турнира "Битва чемпионов" - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджанском национальном музее ковра прошла церемония открытия шахматного турнира «Битва чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, сперва был показан видеоролик, посвященный ковровому искусству.

Выступая на мероприятии, директор Национального музея ковра Амина Меликова заявила, что неслучайно именно это место было выбрано для турнира:

«Это первый раз в истории нашего музея, когда проводится международный шахматный турнир. Мы знаем, что шахматы всегда считались показателем высокого интеллекта. Надеюсь, что ковры, которые вы здесь видите, окажут положительное влияние на наших шахматистов».

Позже был показан видеоролик, посвященный турниру.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов пожелал шахматистам успехов. Он оценил регулярное проведение подобных турниров как положительный момент.

В своем выступлении президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович рассказал о единстве культуры и спорта:

«Мы видим единство шахмат и культуры в одном месте. Дорогие шахматисты, я верю, что вам понравится играть здесь, а также вы станете источником вдохновения для деятелей искусства».

Затем Махир Мамедов вручил Аркадию Дворковичу памятный подарок.

Позже состоялась жеребьевка турнира.

Отметим, что в соревновании чемпион Азербайджана Рауф Мамедов поборется с чемпионом мира ФИДЕ Рустамом Касымджановым (Узбекистан), а победительница женского чемпионата страны Гюнай Мамедзаде - с чемпионкой мира и Европы Антуанетой Стефановой (Болгария). Победитель «Битвы чемпионов» определится по общему количеству турниров по рапиду и блицу.

Турнир продлится до 30 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz