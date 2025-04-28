28 Апреля 2025
RU

Состоялась церемония открытия турнира "Битва чемпионов" - ФОТО - ВИДЕО

Шахматы
Новости
28 Апреля 2025 16:48
51
Состоялась церемония открытия турнира "Битва чемпионов" - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджанском национальном музее ковра прошла церемония открытия шахматного турнира «Битва чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, сперва был показан видеоролик, посвященный ковровому искусству.

Выступая на мероприятии, директор Национального музея ковра Амина Меликова заявила, что неслучайно именно это место было выбрано для турнира:

«Это первый раз в истории нашего музея, когда проводится международный шахматный турнир. Мы знаем, что шахматы всегда считались показателем высокого интеллекта. Надеюсь, что ковры, которые вы здесь видите, окажут положительное влияние на наших шахматистов».

Позже был показан видеоролик, посвященный турниру.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов пожелал шахматистам успехов. Он оценил регулярное проведение подобных турниров как положительный момент.

В своем выступлении президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович рассказал о единстве культуры и спорта:

«Мы видим единство шахмат и культуры в одном месте. Дорогие шахматисты, я верю, что вам понравится играть здесь, а также вы станете источником вдохновения для деятелей искусства».

Затем Махир Мамедов вручил Аркадию Дворковичу памятный подарок.

Позже состоялась жеребьевка турнира.

Отметим, что в соревновании чемпион Азербайджана Рауф Мамедов поборется с чемпионом мира ФИДЕ Рустамом Касымджановым (Узбекистан), а победительница женского чемпионата страны Гюнай Мамедзаде - с чемпионкой мира и Европы Антуанетой Стефановой (Болгария). Победитель «Битвы чемпионов» определится по общему количеству турниров по рапиду и блицу.

Турнир продлится до 30 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Состоялась церемония открытия Международного шахматного фестиваля Baku Open - 2025 - ФОТО - ВИДЕО
15:40
Шахматы

Состоялась церемония открытия Международного шахматного фестиваля Baku Open - 2025 - ФОТО - ВИДЕО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о важности мероприятия
Президент ФИДЕ: "Это свидетельствует о развитии шахмат в Азербайджане"
15:27
Шахматы

Президент ФИДЕ: "Это свидетельствует о развитии шахмат в Азербайджане"

Он отметил, что азербайджано-турецкое сотрудничество внесет вклад в мировые шахматы
Подписано соглашение о сотрудничестве между шахматными федерациями Азербайджана и Турции
14:41
Шахматы

Подписано соглашение о сотрудничестве между шахматными федерациями Азербайджана и Турции

В мероприятии приняли участие президент AHF Махир Мамедов, президент THF Фетхи Апайдин и президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович
Президенты ФИДЕ и Турецкой шахматной федерации примут участие в церемонии открытия Baku Open - 2025
10:49
Шахматы

Президенты ФИДЕ и Турецкой шахматной федерации примут участие в церемонии открытия Baku Open - 2025

Церемония, которая пройдет в комплексе Baku Crystal Hall, начнется в 14:30
Бабазаде стал четвертым в Турции
10:00
Шахматы

Бабазаде стал четвертым в Турции

В девяти турах он набрал шесть очков, на полбалла отстав от победителя
Антуанета Стефанова провела мастер-класс в Национальном музее ковра - ФОТО
09:33
Шахматы

Антуанета Стефанова провела мастер-класс в Национальном музее ковра - ФОТО

На встрече известная шахматистка рассказала о пути к успеху и важных моментах своей карьеры

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО
26 Апреля 11:59
Мировой футбол

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании
Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл
26 Апреля 13:17
Мировой футбол

Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл

В жизни Марка было много неприятностей. Зато сейчас всё хорошо