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Состоялась церемония открытия Международного шахматного фестиваля Baku Open - 2025 - ФОТО - ВИДЕО

Шахматы
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28 Апреля 2025 15:40
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Состоялась церемония открытия Международного шахматного фестиваля Baku Open - 2025 - ФОТО - ВИДЕО

Состоялась церемония открытия Международного шахматного фестиваля Baku Open - 2025, организованного при поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, президент Азербайджанской шахматной федерации (AHF) Махир Мамедов, президент Турецкой шахматной федерации Фетхи Апайдин и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна. Затем был показан презентационный ролик Baku Open - 2025.

В своем выступлении президент AHF Махир Мамедов подчеркнул большое внимание, которое государство уделяет шахматам:

«Азербайджан известен в мире как шахматная страна. Мы следим за успехами наших шахматистов во всех возрастных категориях и гордимся этим. В Азербайджане уделяется большое внимание со стороны государства шахматам. От имени нашей Федерации хочу выразить благодарность президенту Ильхаму Алиеву. Как вы знаете, турниры, объявленные Азербайджанской шахматной федерацией, будут проводиться в течение всего года. Я очень рад, что шахматисты из регионов, в частности, получат возможность играть в международных турнирах».

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о важности мероприятия. Он сообщил, что в Баку стартует очередное международное соревнование:

«В этом году таких международных соревнований будет семь. Мы наблюдаем активную деятельность. Только в одном соревновании принимают участие 700 спортсменов. Государство всегда оказывало поддержку шахматам. Количество наших международных мастеров, как женщин, так и мужчин, увеличивается с каждым годом. Мы ждем от них очередных успешных результатов».

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал о развитии шахмат в Азербайджане:

«Это не первый мой визит в Баку. Выражаю благодарность за гостеприимство. Количество участников этого соревнования сегодня говорит о развитии шахмат в Азербайджане. Поскольку Азербайджан и Турция являются братскими странами, они также поддерживают друг друга в шахматах. Я думаю, что это сотрудничество внесет вклад в мировые шахматы».

Вице-президент AHF Фаиг Гасанов пожелал успехов участникам турнира:

«Впервые я вижу участие 700 шахматистов в соревновании в нашей стране. Это очень важный момент. Я рад видеть наших ветеранов и молодых шахматистов в одном соревновании».

Затем официальные лица совершили первый ход.

Отметим, что общий призовой фонд фестиваля составляет 55 000 долларов США. В соревновании примут участие более 700 шахматистов из 16 стран. В рамках турнира также пройдет чемпионат Азербайджана среди ветеранов шахмат.

Фестиваль является частью проекта Chess Tour Azerbaijan.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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