Президент ФИДЕ: "Это свидетельствует о развитии шахмат в Азербайджане"

«Для меня большая честь быть здесь».

İdman.biz сообщает, что об этом на церемонии открытия Международного шахматного фестиваля Baku Open - 2025 заявил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Он прокомментировал развитие шахмат в Азербайджане:

«Это не первый мой визит в Баку. Выражаю благодарность за гостеприимство. Количество участников этого соревнования сегодня свидетельствует о развитии шахмат в Азербайджане. Поскольку Азербайджан и Турция являются братскими странами, они также поддерживают друг друга в шахматах. Я думаю, что это сотрудничество внесет вклад в мировые шахматы».

Айтадж Сахяд

İdman.biz