Президенты ФИДЕ и Турецкой шахматной федерации примут участие в церемонии открытия Baku Open - 2025

Сегодня состоится церемония открытия Международного шахматного фестиваля Baku Open - 2025, организованного при поддержке Федерации шахмат Азербайджана и Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает İdman.biz, церемония, которая пройдет в комплексе Baku Crystal Hall, начнется в 14:30.

Для участия в церемонии открытия в Баку прибыли президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, официальный представитель ФИДЕ, двукратный чемпион мира, победитель Всемирной шахматной олимпиады Чжу Чэнь и президент Турецкой шахматной федерации Фетхи Апайдын.

Отметим, что общий призовой фонд фестиваля составляет 55 000 долларов США. В соревновании примут участие более 700 шахматистов из 16 стран. В рамках турнира также пройдет чемпионат Азербайджана среди ветеранов шахмат.

Фестиваль также является частью проекта Chess Tour Azerbaijan.

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