Антуанета Стефанова провела мастер-класс в Национальном музее ковра - ФОТО

В Национальном музее ковра прошел мастер-класс двукратной чемпионки мира и Европы по шахматам Антуанеты Стефановой, организованный Федерацией шахмат Азербайджана (ФША).

Согласно информации, предоставленной İdman.biz ФША, президент Федерации, вице-президент Международной шахматной федерации Махир Мамедов, присутствовавший на мероприятии, сказал, что главная цель - поддержка становления юниоров и молодых шахматистов как профессиональных спортсменов.

На встрече, в которой приняли участие 20 юниоров и молодых шахматистов, Стефанова рассказала о пути к успеху и важных моментах своей карьеры. Затем состоялся обмен мнениями о дебюте в шахматах и ​​других ситуациях, были даны ответы на интересующие юниоров и молодых людей вопросы.

По окончании мастер-класса участникам были вручены сертификаты и подарки.

Отметим, что Федерация шахмат Азербайджана регулярно реализует различные проекты и мероприятия, направленные на развитие интереса к спорту у юниоров и молодежи, а также воспитание их в здоровом духе.

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