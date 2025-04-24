Представлен презентационный ролик "Битвы чемпионов" - ВИДЕО

Представлен презентационный ролик шахматного турнира «Битва чемпионов», который пройдет в Азербайджанском национальном музее ковра.

İdman.biz сообщает, что в соревновании чемпион Азербайджана Рауф Мамедов поборется с чемпионом мира ФИДЕ Рустамом Касымджановым (Узбекистан), а победительница женского чемпионата страны Гюнай Мамедзаде поборется с чемпионкой мира и Европы Антуанетой Стефановой (Болгария).

Победитель «Битвы чемпионов» определится по сумме результатов турниров по рапиду и блицу.

Отметим, что турнир пройдет 28-30 апреля.

İdman.biz