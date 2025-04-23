Рауф Мамедов прокомментировал смену соперника в "Битве чемпионов"

Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов высказал свое мнение о смене соперника в турнире «Битва чемпионов», который пройдет в Баку.

Вместо чемпиона мира из Индии Вишванатана Ананда, который выбыл из турнира по состоянию здоровья, ему предстоит сразиться с узбекистанцем Рустамом Касымджановым.

Как сообщает İdman.biz, шахматист заявил Report по этому поводу следующее: «Честно говоря, я начал готовиться к бою с Анандом. Но Рустам тоже отличный шахматист и чемпион мира. Он стал чемпионом мира, победив моего любимого гроссмейстера Майкла Адамса. Я постараюсь бороться. Меня ждет интересная партия».

Мамедов подчеркнул, что его соперник в последнее время считается лучшим учителем в мире: «Однажды мы сыграли вничью с Рустамом в классические шахматы. У нас также были встречи в блиц и рапид. Я выиграл у него в Шуше. Немного сложно сравнивать Ананда и Рустама. Могу сказать, что дебюты Рустама очень сильные. В последнее время его считают лучшим учителем в мире. Вообще и Касымджанов, и Ананд работали с Фабиано Каруаной. Они очень сильны. Но после Магнуса Карлсена. Бороться можно со всеми. Однако с Магнусом очень сложно играть. Он просто невероятен».

Отметим, что турнир «Битва чемпионов» пройдет с 27 по 30 апреля в Азербайджанском национальном музее ковра. В другом матче чемпионка Азербайджана Гюнай Мамедзаде выяснит сыграет с чемпионкой мира и Европы Антуанетой Стефановой (Болгария).

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