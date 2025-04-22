Рустам Касымджанов примет участие в бакинском турнире

Произошли изменения в составе участников турнира «Битва чемпионов», который будет проводиться совместно Федерацией шахмат Азербайджана, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Национальным музеем ковра.

Как отметил İdman.biz, чемпион мира из Индии Вишванатан Ананд сообщил, что, врачи запретили ему путешествовать из-за проблем со здоровьем.

В связи с этим известный шахматист обратился в Федерацию шахмат Азербайджана и заявил, что с большим удовольствием примет участие в следующих соревнованиях.

Отметим, что в турнире, который пройдет в Азербайджанском национальном музее ковра 28-30 апреля, чемпион Азербайджана Рауф Мамедов встретится с чемпионом мира из Узбекистана Рустамом Касымджановым. Победительница национального женского чемпионата Гюнай Мамедзаде сразится на том же турнире с чемпионкой мира и Европы Антуанетой Стефановой. Победитель «Битвы чемпионов» определится по сумме результатов турниров по рапиду и блицу.

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