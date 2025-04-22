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Мамедъяров сыграет в Бундеслиге

Шахматы
Новости
22 Апреля 2025 12:50
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Мамедъяров сыграет в Бундеслиге

На этой неделе состоятся календарные матчи немецкой шахматной Бундеслиги.

Как передает İdman.biz, они пройдут с участием азербайджанского гроссмейстера Шахрияра Мамедъярова, выступающего за «Вернхейм». После 11-ти туров команда расположилась на второй строчке, имея в активе 19 очков.

25 апреля «Вернхейм» проведет встречу с «Хеймбахом», а на следующий день сыграет с «Солингеном».

Отметим, что в состав «Вернхейма» также входят Хикару Накамура (США), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и другие известные шахматисты.

İdman.biz

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