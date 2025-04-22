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Рауф Мамедов оценил свое выступление на Grenke Chess

Шахматы
Новости
22 Апреля 2025 13:10
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Рауф Мамедов оценил свое выступление на Grenke Chess

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов оценил свое выступление на международном турнире Grenke Chess, прошедшем в немецком Карлсруэ.

Как сообщает İdman.biz, 36-летний гроссмейстер заявил Report, что до последнего момента у него были шансы попасть в тройку лидеров.

«Последняя партия была очень напряженной. Если бы я выиграл, то мог занять второе место. Но поединок завершился вничью. Я разделил 9-14 места с 6,5 очка. Считаю, что это нормальный результат для такого соревнования. Там была вся шахматная элита, и особенно Магнус Карлсен. К сожалению, я проиграл ему в восьмой партии. Магнус победил всех на этом турнире. Это было интересное, но сложное соревнование. Мы сыграли девять классических партий за пять дней. Здесь те, кто занял 1-10 место, получают очки Freestyle Grand Prix. Хоть и немного, но я тоже заработал свои первые очки», - подчеркнул Р. Мамедов.

Отметим, что представители Азербайджана Шахрияр Мамедов и Фаиг Алескеров выступили на том же турнире слабее.

İdman.biz

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