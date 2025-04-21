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Где состоится Кубок мира? Азербайджанские шахматисты ждут новостей из ФИДЕ

Шахматы
Новости
21 Апреля 2025 11:14
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Где состоится Кубок мира? Азербайджанские шахматисты ждут новостей из ФИДЕ

ФИДЕ продолжает хранить молчание по поводу столицы Кубка мира по шахматам.

Как передает İdman.biz, определены лишь даты соревнования, которое является частью чемпионского цикла. Он состоится с 31 октября по 27 ноября, но локация турнира все еще официально не обнародована.

Есть вероятность того, что Кубок мира, где будут разыграны три путевки на турнир претендентов, может принять Индия. Но официального подтверждения этой информации пока нет.

Через чемпионат Европы отбор на Кубок мира прошли четыре азербайджанских шахматиста - Рауф Мамедов, Риад Самедов и Ахмед Ахмедзаде. А Ниджат Абасов сыграет в статусе полуфиналиста последнего Кубка мира.

İdman.biz

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