Рауф Мамедов: "Для меня большая честь встретиться с легендарным шахматистом"

«Для меня большая честь встретиться с легендарным шахматистом Вишванатаном Анандом».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил азербайджанский шахматист Рауф Мамедов, рассказывая о предстоящей встрече с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом на турнире «Битва чемпионов», который пройдет в Баку.

Чемпион Азербайджана оценил свои шансы в партиях с индийским соперником:

«Для меня большая честь встретиться с легендарным шахматистом Вишванатаном Анандом, который является чемпионом мира и в настоящее время приближается к десятке лучших в рейтинге ФИДЕ. Для меня, как для чемпиона Азербайджана, это стало сюрпризом. Сейчас я играю на турнире в Германии. С Анандом я уже встречался. Я выиграл у него со счетом 2:1 на Мемориале Вугара Гашимова. По моему мнению, мой соперник является фаворитом. Но я постараюсь хорошо выступить».

Отметим, что турнир «Битва чемпионов» пройдет с 27 по 30 апреля в Азербайджанском национальном музее ковра. В другом противостоянии чемпионка Азербайджана Гюнай Мамедзаде сыграет с чемпионкой мира и Европы Антуанетой Стефановой (Болгария).

İdman.biz