Гюнай Мамедзаде: "Надеюсь хорошо сыграть в "Битве чемпионов"

«Надеюсь хорошо выступить и в рапиде, и в блице на турнире «Битва чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявила азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде, рассказывая о своем предстоящем поединке с чемпионкой мира и Европы Антуанетой Стефановой (Болгария) на турнире «Битва чемпионов», который пройдет в Баку.

Чемпионка Азербайджана рассказала, что уже встречалась с соперницей: «Для меня интересен формат турнира. Впервые я буду играть в рапид и блиц с кем-то конкретным. Чемпионы Азербайджана сыграют с чемпионами мира. Надеюсь, зрителям тоже будет интересно. Ранее я играла с Антуанетой Стефановой. В классическом виде, думаю, я впереди по счету. В рапиде не уверена. Антуанета - хороший соперник. В шахматах бывают неожиданные результаты. Надеюсь показать хорошие результаты и в рапиде, и в блице. Все зависит от партий. Готовлюсь к соревнованиям на одном уровне, независимо от того, кто является соперником. Специальной подготовки к этому турниру тоже не проводила».

Отметим, что турнир «Битва чемпионов» пройдет с 27 по 30 апреля в Азербайджанском национальном музее ковра. В другом поединке чемпион Азербайджана Рауф Мамедов сыграет с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом (Индия).

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