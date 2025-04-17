Чемпион Европы сыграет на Baku Open

467 шахматистов заявились в основной турнир фестиваля Baku Open, который пройдет с 28 апреля по 6 мая в Crystal Hall.

Как передает İdman.biz, в нем примут участие игроки из 18-ти стран.

Список возглавляет чемпион Европы прошлого года Александар Инджич из Сербии, также среди интересных имен будут Баадур Джобава (Грузия), Адитья Миттал (Индия), Санал Вахап (Турция), Виталий Бернадский (Украина).

Что касается азербайджанских гроссмейстеров, то на Baku Open сыграют Ниджат Аббасов, Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Ахмед Ахмедзаде, Мисратдин Искендеров, Реад Самедов, Вугар Расулов и другие игроки.

Отметим, что в рамках фестиваля состоятся три турнира. В турнире А примут участие игроки с рейтингом выше 2250 Elo, в соревновании В - шахматисты с рейтингом ниже, а в турнире С могут попробовать свои силы юные игроки, имеющие рейтинг ФИДЕ.

Призовой фонд Baku Open составит 55 тысяч долларов, 12 тысяч из которых получит его победитель.

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